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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

صدى البلد

علق حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب المستكاوي عبر “إكس”: "مبروك للترجي وللكرة العربية.. النهائي الأهلي والترجي بعد تغلب الفريق التونسي على صن داونز.. الفريق الذي يمتلك الكرة الجميلة  لكنه واجه فريقا يمتلك التكتيك الذكي وعنده خبرة الفوز.. وسيكون النهائي "دراما الشمال الأفريقي".

وتأهل النادي الأهلي  إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي مازيمبي الكونغولي  بعد عرضية من ركنية من علي معلول ليحولها برأسه للمرمي في الدقيقة 67، وضاعف وسام أبو علي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 84 بعد عرضية متقنة على معلول ليحولها أبو علي بطريقة الكونغ فو في مرمى مازيمبي، واختتم الأهداف أكرم توفيق في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء.

ويضرب النادي الأهلي موعدا في المباراة النهائية مع الترجي التونسي الذي أقصى فريق ماميلودي صن داونز.

 

 

 

 

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حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

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