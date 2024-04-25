موقف طرابزون التركي من بيع أو إعارة تريزيجيه| تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، موقف نادي طرابزون التركي من بيع أو إعارة النجم المصري محمود تريزيجيه.

وكتب: “نادي طرابزون التركي اكد عدم تفرطه في نجمه محمود حسن تريزيجية سواء بالبيع او الاعارة حتي لو كان الراغب في الشراء النادي الاهلي المصري”.

وشارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا بشأن اللاعب المصري محمود تريزيجيه عبر فيسبوك.

وكتب: "محمود حسن تريزيجية اللاعب المصري الدولي ولاعب طرابازون التركي دخل قائمة أسرع اللاعبين بالجري بالكرة حيث أصبح ثالث أسرع لاعب كرة قدم في العالم".

من جانب آخر، كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة عرض إحدى الشركات لتحمل راتب محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبورت التركي ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي للانضمام للأهلي قبل مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد.