سعر الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات السبت 27 -4- 2024

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب بمصر مستهل تعاملات اليوم السبت 27 أبريل 2024 على مستوى كافة الأعيرة وفقا لـ Egypt Gold price today .



سعر الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3554 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22 اليوم السبت نحو 3258 جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 3110 جنيها .

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2666 جنيها

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2073 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل تعاملات السبت 24880 جنيها.

سعر أوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية أمس الجمعة مسجلا 2345 دولار.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.