البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تشير دراسة حديثة إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الحشرات في مجموعة من الدول على مدى العقدين الماضيين، مما أثار قلقًا بشأن تأثيراته على البيئة.

كشفت دراسة استقصائية جديدة عن انخفاض ملحوظ في عدد "بقع الحشرات" التي يتم سحقها على السيارات، وهو مؤشر مقلق على انخفاض أعداد الحشرات الطائرة.

وتشير التقديرات إلى انخفاض بنسبة تصل إلى أربعة أخماس خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2023.

تمت دراسة هذه الظاهرة من قبل مؤسسة Buglife الخيرية للحفاظ على البيئة بالتعاون مع Kent Wildlife Trust، ووصفت النتائج بأنها "مثيرة للقلق للغاية"، واعتبرت أنها "علم أحمر" للعالم الطبيعي.

وأشارت المنظمتان إلى ضرورة فهم أهمية الحشرات في البيئة، حيث تقوم بالعديد من الوظائف المهمة مثل تلقيح المحاصيل، وتحلل النفايات، وإعادة تدوير العناصر الغذائية، وتوفير مكافحة طبيعية للآفات، ودعم سلاسل الغذاء.

أسباب انخفاض أعداد الحشرات

ترجع التغيرات في عدد الحشرات إلى عوامل متعددة مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل، والتلوث، واستخدام المبيدات الحشرية. وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، مما يزيد من التحديات التي تواجه البيئة.

تم إجراء الدراسة من خلال تنظيف لوحات أرقام السيارات وإحصاء الحشرات التي تم سحقها، وكانت النتائج مقلقة بشكل كبير، حيث أظهرت انخفاضًا كبيرًا في أعداد الحشرات على مدى السنوات الأخيرة.