زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

أثار الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس، الكثير من القلق والفزع والرعب في قلوب الناس، بعدما خرج على العالم بتغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا) يحذر فيها من من حدوث زلازل خلال اليومين القادمين، والتي قد تكون مدمرة.

زلازل خلال اليومين القادمين

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، تغريدة يحذر فيها من حدوث زلازل خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى النشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة توقعات الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن حدوث زلازل خلال اليومين القادمين.