خلال هجمات ليلية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات والصواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم".

من جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط 21 من أصل 34 صاروخًا أطلقتهم روسيا خلال الليل.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 من أصل 34 صاروخا روسيا أطلقت خلال هجوم خلال الليل.

وأضاف أولشوك أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات صواريخ الدفاع الجوي ومجموعات النار المتنقلة ووسائل الحرب الإلكترونية شاركت في صد الضربات الصاروخية الروسية.