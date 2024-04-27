ميدو: عواد وصبحي لا يستحقان الاستمرار بالزمالك.. وهذا الحارس أفضل بديل

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حارسا مرمى الزمالك لا يستحقان الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف ميدو في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر قناة cbc: "عواد وصبحي وقعا في أخطاء كبيرة في مباريات الزمالك، وكانا سببا رئيسيا في استقبال الفريق لأهداف عديدة، الزمالك استقبل أهداف عيب تدخل في فريق كبير".

وتابع: "عواد وصبحي لا يستحقان الاستمرار في الاستمرار في الزمالك في الموسم المقبل، وأنصح النادي بضم ثنائي جديد في حراسة المرمى، أحدهما حارس يمتلك خبرات، والحارس الثاني أفضل أن يكون أحمد نادر السيد الذي أراه مستقبل الزمالك في حراسة المرمى، كما فعل الأهلي مع مصطفى شوبير".