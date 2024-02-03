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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك بالمؤتمر التمهيدي لـ "تطبيقات السياحة الصحية"

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر التمهيدي " تطبيقات السياحة الصحية "، صباح اليوم، في إطار  الاستعداد لإقامة المؤتمر المقرر عقده تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في مارس القادم، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والسفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورئيس المؤتمر، ولفيف من المسئولين المعنيين.

وأوضح المحافظ في كلمته أن المحافظة إتخذت خطوات جادة لتنشيط السياحة العلاجية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم وثقل مكانة مصر كمقصد أساسي على خارطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في ظل الجمهورية الجديدة. لافتًا إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وبيئية تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

كما استعرض خلال كلمتها أبرز الإمكانات والمزارات المتاحة والجهود والمبادرات المُنفذة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يتلائم مع خطة الجذب السياحي للمحافظة.

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