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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع المياه عن مدينة الخارجة بـ الوادي الجديد

محافظ الوادى
محافظ الوادى

شهدت أحياء مدينة الخارجة  بالوادي الجديد انقطاع مياه الشرب، حيث فوجئ الأهالى بالانقطاع المفاجئ للمياه في الخطوط المختلفة بالأحياء.

وقال جهاد متولى رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد ان انقطاع المياه المفاجئ نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية، حيث تم وقف تشغيل محطات مياه أحياء ٢٥ يناير، والمنطقة الصناعية، والحزب، والخارجة ١٢، والقلعة، والمروة، وذلك لضمان القدرة على إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطات المياه من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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وفي سياق متصل، أعلن متولى، أن قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة يواصل العمل بالشوارع الرئيسية والميادين والاحياء السكنية وجمع القمامة ورفع الأتربة ونقلها للاماكن المخصصة لذلك، حيث تتم النظافة بحى الزهور بمعرفة العاملين بقطاع شمال وسط، وقطاع شمال غرب، وقطاع شمال شرق. 

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