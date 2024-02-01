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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"أسرتك ثروتك" ندوة بمركز إعلام الخارجة في الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد  وعلى مدار يومين ورشة عمل حول أسرتك ثروتك  ( مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

 

 وعلاقتها بجودة الحياة ) و( أسس اختيار شريك الحياة ) و( المشكلة السكانية ودور الدولة فى معالجتها).

أدار اللقاء  غادة بصيط محمد-مسئول الإعلام السكاني و محمد عطية إخصائى إعلام تحت إشراف  أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة.

 

 حاضر في الندوه فضيلة الشيخ / محمد رفعت - مدير إدارة شئون القرآن بالأوقاف وا/ عبير محمد متولى - مدير عام فرع المجلس القومى للسكان ود/ سحر محفوظ - المشرف على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشئون الصحية.

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افتتحت الورشة  أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مركز إعلام الخارجة حيث أكدت أن قطاع الإعلام الداخلى يهدف إلى توعية الشباب بأهم القضايا التى تؤهلهم لبدء حياة أسرية صحيحة وكذلك ربطهم بأهم القضايا المجتمعية التى تؤثر على جودة الخصائص السكانية .


وتناولت الدكتورة سحر مبادرة فحص المقبلين على الزواج  والتى تشمل الفحص الجسدى والنفسى من خلال الكشف على الأمراض السارية والأمراض المعدية والمنقولة جنسيا وكذلك الأمراض الوراثية هذا بالإضافة للتعرف على Rh للزوجين كما أشارت د/ سحر إلى الأوراق الخاصة المطلوبة لهذه المبادرة والرسوم المقررة وكذلك أماكن المبادرة فى مركز الخارجة.


ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ / محمد رفعت أن الحياة الزوجية لابد أن تبدأ بأساس صحيح لاستمراريتها واستقرارها لذلك لابد من الاختيار الجيد للطرفين وحدده الشرع بالتكافؤ  سواء فى العمر والمستوى المادى والاجتماعي وكذلك التفاهم لمعالجة أى مشكلة تحدث بينهم كما أوضح فضيلته مفهوم القوامة والتى تعنى المسئولية وإدارة شئون المنزل وليست سلطة مطلقة للزوج على الزوجة كما حذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على العلاقات داخل الأسرة.


أما اليوم الثانى فبدأ بعمل اختبار  للتأكيد على مفاهيم اليوم الأول ثم تم تقسيم المشاركين للمجموعات للتعرف على أبعاد المشكلة السكانية والموروثات الإجتماعية كأحد أسبابها وكذلك مقترحات الحل لها 
ثم  عقبت ا/ عبير متولى على تلك المجموعات فذكرت أن أبعاد المشكلة السكانية طبقا للاستراتيجية الوطنية للسكان تشمل خفض عدد السكان وإعادة توزيع السكان ورفع الخصائص السكانية وتقليل الفجوات بين الذكور والاناث وبين الريف والحضر أما عن أهم الموروثات الاجتماعية التى تعمل على زيادة عدد السكان فأشارت إلى بعض الأمثال الشعبية التى تردد لتفضيل الولد على البنت وكذلك الزواج المبكر والانجاب المتكرر والزواج المتعدد وختان الإناث.


وجاءت المقترحات التى تضعها الدولة للحد من المشكلة السكانية فى تطوير الريف من خلال مبادرة حياة كريمة وإقامة مشروعات البنية التحتية والطرق وكذلك المشروعات القومية وجذب الاستثمار وإقامة مدن جديدة وكذا نشر الوعي الخاص بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة. 

اختيار شريك الحياة اختيار شريك إدارة شئون القرآن استقرار أسس إختيار شريك الحياة الثانوى الفنى التواصل الاجتماع التعليم الثانوى التفاهم الأسرة والصحة الإنجابية الأسرة والصحة الشيخ محمد رفعت الشيخ محمد الشئون لشئون الصحية لاختيار قضايا المجتمع

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