فولكس فاجن تخطط لغزو سوق السيارات الكهربائية الصيني والتحالف مع شركات التكنولوجيا

تعتزم شركة فولكس فاجن توسيع وجودها في سوق السيارات الكهربائية في الصين من خلال تسريع التطوير والبحث المحلي، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا المحلية.

رغم مكانة فولكس فاجن القوية في سوق السيارات الصينية، إذ باعت 3.23 مليون سيارة في الصين العام الماضي، إلا أنها لم تحقق نفس النجاح في سوق السيارات الكهربائية.

تهدف فولكس فاجن إلى طرح العديد من الطرازات الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، في الصين بحلول عام 2030، بهدف زيادة حصتها في هذا السوق الواعد.

من المقرر إضافة 16 طرازًا جديدًا إلى مجموعة سيارات ID الخاصة بفولكس فاجن بحلول عام 2030، بما في ذلك خمس سيارات كهربائية ستصل إلى السوق الصينية بحلول عام 2027، إلى جانب 12 محركًا جديدًا يعمل بالغاز وستة طرازات هجينة.

ستتم بناء على الأقل أربع سيارات كهربائية إضافية للمبتدئين على منصة مخطط لها خصيصًا من قبل فولكس فاجن في الصين، ومن المتوقع زيادة عدد موظفي البحث والتطوير في مقاطعة آنهوي إلى 3000 موظف بحلول نهاية العام.

تتطلع فولكس فاجن إلى الانتهاء من تصميم المنصة الجديدة بحلول عام 2026، بهدف تعزيز وجودها وتحقيق المزيد من النجاح في سوق السيارات الكهربائية في الصين.