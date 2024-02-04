محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة، صباح اليوم، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ وجّه بسرعة تنفيذ الخيمة البدوية المقامة على ٤٨٠م٢ بتصميم يحمل الهوية والطابع الواحاتي، ومراعاة الهوية البصرية في المباني الحكومية المختلفة، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمبنى الإداري للمحافظة.

كما وجّه بعمل مطبات صناعية بمحور ٣٠ يونيو الدائري؛ للحد من سرعة القيادة والحفاظ على سلامة المواطنين.