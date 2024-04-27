حماس: رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات وصل

سندرس ونرد..

قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة تسلّمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل الجاري.

وفي بيان للحركة، قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.

وأشار سوليفان إلى أن "هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر و"إسرائيل" لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن قطاع غزة".

