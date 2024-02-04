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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية للفرق الطبية

مديرية الشؤن الصحيه
مديرية الشؤن الصحيه

قامت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، بتنفيذ دورة تدريبية للفريق الطبى بالإدارات الصحية (تمريض) للتدريب على أساسيات عمل ممرضة تنظيم الأسرة لرفع مستوى مقدمى الخدمة من الممرضات، حيث تم تدريب 20 ممرضة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بشأن رفع كفاءة الفرق الطبية لتنظيم الأسرة، والدكتورة سحر عبدالستار محمد مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة


وقام بالتدريب كل من الدكتورة سحر محفوظ المشرف الطبى لتنظيم الأسرة، والدكتورة رباب أحمد محمد مسئول تنظيم الأسرة بإدارة الخارجة، والسيدة نجلاء أحمد طه مشرفة ممرضات تنظيم الأسرة.

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