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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادى الجديد: انطلاق الملتقى الـ15 لفتيات المحافظات الحدودية اليوم

ثقافة الخارجه بالوادي
ثقافة الخارجه بالوادي الجديد

تشهد مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لفتيات المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة مجموعة من المتدربات من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين، أطفال "أبو رماد" بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهن وقدراتهن في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية كافة، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.

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و قالت ابتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد،  إن مشروع أهل مصر، يستهدف إتاحة وسائل التواصل بين الفتيات والسيدات من المحافظات المتعددة، وذلك تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية تعظيم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، واستثمار القوى الناعمة، في بناء إنسان قادر على بناء مجتمعه.

واكدت إبتسام، على أهمية استمرار ملتقى "أهل مصر" في بذل المزيد من الجهد لتكثيف الأنشطة والفعاليات الداعمة لاكتشاف قدرات ومواهب أبناء المحافظات الحدودية، في المجالات الثقافية والفنية المتعددة، وتنظيم الورش التفاعلية والتدريبية بشكل دائم ومستمر للعمل على صقل قدراتهم.

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