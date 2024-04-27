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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسس "أمهات مصر" تطالب أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر الإنترنت

عبير أحمد
عبير أحمد

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنه بالرغم من أن نظم المعلومات والتواصل الاجتماعي يعتبر واحدة من أهم مصادر الحصول على المعلومات والبيانات، إلا أنها في الآونة الأخيرة إنتشرت بعض الجرائم في المجتمع من خلال الإنترنت، بعيدة تماما عن سلوك وعادات مجتمعنا العربي والشرقى.

الانشغال عن الأبناء يفاقم أزمتهم

وحذرت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان لها، من أن انشغال الأسرة عن الأبناء وعدم متابعتها لهم بصفة مستمرة، والتعامل معهم بطريقة تربوية واعية، ينعكس بالسلب على الأبناء وخاصة في مرحلة الطفولة والمراهقة التي تعد المرحلة الأساسية في تكوين شخصية الأبناء.

ونصحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء الأمور وخاصة الأمهات بالانتباه جيداً لأبنائهم قائلة: “خلوا بالكم من أولادكم، وتابعهم بإستمرار، لازم تصاحبوهم وتتابعوهم بذكاء وتعرفوا بيشوفوا ايه على وسائل التواصل الإجتماعي”.

الأمهات تركيزا أكثر

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى إن الأجيال الجديدة تحتاج من الأمهات تركيزا أكثر، ووعيا بكل مايحدث من حولنا من أحداث وتغيرات كبيرة في المجتمع، ومدي تأثير كل ذلك علي سلوكهم وبناء شخصيتهم.

وشددت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، على أهمية تعليم الوعي الرقمي للأبناء، وتوعيتهم بمخاطر الإنترنت، وكيفية التعامل معها بشكل آمن، بما في ذلك مشاركة المعلومات الشخصية والتعامل مع الغرباء عبر الإنترنت، مع تحديد قواعد وحدود واضحة حول استخدام الإنترنت، مثل الوقت المسموح به والمواقع أيضا خاصة في سن الطفولة.

أمهات مصر اتحاد أمهات مصر أولياء الأمور عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر

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