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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض: إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»

صدى البلد

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على متهمين وتخفيف الحكم على 4 آخرين للسجن المؤبد، في قضية اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية واستهداف الكمائن ورجال الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة المنوفية.

وتضمن منطوق الحكم؛ تأييد حكم الإعدام على المتهمين صلاح محمد أحمد بحيري، وأنس أحمد خليفي أحمدي، فيما تم تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على المتهمين مصطفى سعد القصاص، وصهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.

وكانت نيابة أمن الدولة أسندت للمتهمين بالقضية عام 2017 بمحافظة المنوفية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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