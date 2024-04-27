يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

أعلن عدد من النجوم والفنانين بيع مقتنياتهم الشهيرة في مزادات علنية والتبرع بثمنها إلى بعض المؤسسات الخيرية، ومن بين هؤلاء فيفي عبده وكريم عبد العزيز وإليسا ولبلبة أحمد حلمي وآخرون.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل بيع مقتنيات الفنانين في مزادات علنية وبأسعار خرافية، ويأتي على رأسها جلباب فيفي عبده الذي بيع بمبلغ 100 ألف دولار، وما هي الأسعار الأخري الذي شهدها المزاد.

وقرر الفنان كريم عبد العزيز بيع "طربوش" شخصية أحمد كيرة بفيلم "كيرة والجن"، وكذلك الشال الذي ارتداه في فيلم "بيت الروبي"، على أن يتبرع بقيمتهما إلى إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتهما أكثر من 60 ألف دولار.