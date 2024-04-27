بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

أكد أحمد حسام ميدو، النجم السابق لكرة القدم في مصر، أن عددًا من الشخصيات دفعوا الغرامات المفروضة على نادي الزمالك مؤخرًا، ما أدى إلى إيقاف القيد وتمكين النادي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الماضية.

وأشار ميدو في تصريحات تلفزيونية إلى أسماء الأشخاص الذين دفعوا الأموال لحل أزمة القيد في الزمالك، حيث ذكر ممدوح عباس وعمرو الجنايني ومدحت العدل وجمال العدل وهاني بيرزي وحسين السيد وهاني شكري.

وفي سياق آخر، حث ميدو لاعبي الزمالك على تحقيق النجاح في بطولة كأس الكونفدرالية، مؤكدًا أهمية التركيز والجدية في المنافسات المحلية والقارية.

وأضاف ميدو أن التعادل الأخير للزمالك أمام فريق دريمز كانت نتيجة مخجلة، خاصة وأن دريمز يعتبر فريقًا ضعيفًا في الدوري الغاني.

وختم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين في الزمالك يجب أن يدركوا أهمية عودة الفريق إلى سكة الانتصارات وكسب ثقة جماهير النادي، محذرًا من أن الجماهير لن تتسامح معهم في حالة عدم تحقيق النجاح في بطولة كأس الكونفدرالية.