غداً..فصل التيار الكهربائي عن مساكن ترعة الضمرانية بنجع حمادي

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، فى بيان له اليوم، فصل التيار الكهربائى، غداً الموافق عن منطقة مساكن الترعة الضمرانية بنجع حمادى.

وأفاد بيان مكتب إعلام قنا ، أن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً ويستمر حتى التاسعة صباحاً، وعودة الكهرباء مرة أخرى عقب إنتهاء الأعمال المنفذة.

وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن فصل الكهرباء عن المنطقة المذكورة، بغرض إجراء أعمال الصيانة النصف سنوية، بما يساهم فى تقديم خدمة جيدة لأهالى المنطقة.



وناشد البيان، المواطنين القاطنين بعمارات الترعة الضمرانية، بأخذ احتياطاتهم، لحين عودة التيار الكهربائى مرة أخرى للمنطقة، بعد انتهاء أعمال الصيانة.



فى سياق آخر تشهد الوحدات المحلية بقنا ، مرور على محولات وأعمدة الكهرباء، لإصلاح أى خلل أو أعطال ناتجة عن العاصفة الترابية التى شهدتها مراكز المحافظة أمس الجمعة.