عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً..فصل التيار الكهربائي عن مساكن ترعة الضمرانية بنجع حمادي

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، فى بيان له اليوم، فصل التيار الكهربائى، غداً  الموافق عن منطقة مساكن الترعة الضمرانية بنجع حمادى.

وأفاد بيان مكتب إعلام قنا ، أن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ الساعة السادسة صباحاً ويستمر حتى التاسعة صباحاً، وعودة الكهرباء مرة أخرى عقب إنتهاء الأعمال المنفذة.

 

مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف في قنا

جزماتي نقادة: قضيت نصف قرن أصلح الأحذية ولن أرضى لأبنائي بالعيش في جلبابي

 

وأشار بيان مكتب إعلام قنا، إلى أن فصل الكهرباء عن المنطقة المذكورة، بغرض إجراء أعمال الصيانة النصف سنوية، بما يساهم فى تقديم خدمة جيدة لأهالى المنطقة.
 

وناشد البيان، المواطنين القاطنين بعمارات الترعة الضمرانية، بأخذ احتياطاتهم، لحين عودة التيار الكهربائى مرة أخرى للمنطقة، بعد انتهاء أعمال الصيانة.
 

فى سياق آخر تشهد الوحدات المحلية بقنا ، مرور على محولات وأعمدة الكهرباء، لإصلاح أى خلل أو أعطال ناتجة عن العاصفة الترابية التى شهدتها مراكز المحافظة أمس الجمعة.

قنا مساكن الترعة الضمرانية فصل التيار الكهربائي نجع حمادى مكتب إعلام قنا اعمال الصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

مفاجأة سارة في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني.. ضم 3 لاعبين جدد

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

موضوعات متعلقة

نتيجة سوء الأحوال الجوية..إصابة شقيقين سقط عليهم حائط طوب أسمنتى بقنا

لمواجهة الطقس السيئ .. جامعة جنوب الوادى تلغي الرحلات العلمية ومأموريات العمل

ترشيحاتنا

لميت فلوس كتير.. نانسى صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

بسبب قضمة برجر.. طفل يقـ تل صديقه في مطعم أمام الجميع| تفاصيل مروعة

النقض: إعدام شخصين والمؤبد لـ4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ