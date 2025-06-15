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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي بعد إصابته

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة إمام عاشور، نجم وسط الأهلي، ومدة غيابه عن الملاعب، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجد الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي بعد إصابته

وأكد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت إف. إم" أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب على إثرها لمدة شهرين، مما يعني غيابه عن باقي مشوار الأهلي في البطولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، عبر الموقع الرسمي للنادي، أن عاشور خضع لفحوص دقيقة في أحد مستشفيات ميامي، أكدت إصابته بكسر في الترقوة، ما يستوجب خضوعه لفترة علاج وتأهيل تمتد لعدة أسابيع.

 وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي سلبيا، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب هارد روك.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة مرتقبة أمام بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

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