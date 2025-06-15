عين الحسود صابته.. أحمد شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

علق الإعلامي أحمد شوبير على الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الاهلي ومنتخب مصر إمام عاشور خلال مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال المباراة وأثبتت الأشعة أنها كسر في عظمة الترقوة وتأكد غياب اللاعب عن باقي فترة كأس العالم للأندية.

وقال أحمد شوبير: "إمام عاشور كان لازم يخرج عشان هو قعد يقاوح عشان يفضل في الملعب، وبعد خروجه توجه من الملعب إلى المستشفى وأثبتت الفحوصات إن إصابة الكتف عاودته من جديد وخلاص المونديال انتهى بالنسبة له".

وأضاف شوبير: "عين الحسود أصابت إمام عاشور، دي حاجة واضحة جدا لإنه كان وصل لفورمة رائعة جدا في الفترة الأخيرة وبدأ المباراة ضد إنتر ميامي بشكل أكثر من رائع".

وتابع: “دي ميزة بقه إن يكون عندك لاعيبة كثير، ده مهم جدا عشان كان البعض بيقول لك أنت بتجيب لاعيبة كثير، اه طبعا لازم أجيب لاعيبة كثير ولاعيبة تقال وإن شاء الله الأمور تظبط في المباراة المقبلة”.





