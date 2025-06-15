بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

داخل أحد شوارع منطقة وسط البلد، وتحديدًا في شارع طلعت حرب، تجد شابًا مصريًا مكافحًا يقف على عربة لبيع الحلويات التركية.

وكشف الشاب ممدوح، البالغ من العمر 17 عامًا، والذي يقف في شارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، أنه يتألق في صنع الحلويات التركية اللذيذة هو وأخوه فهمي، موضحًا أنه يحب العمل، وقد فكّر هو وأخوه في صناعة الحلويات التركية.

وأضاف ممدوح: «أنا بشتغل كل يوم من الخامسة مساءً إلى الثانية عشرة منتصف الليل، بسبب حبي للشغل، ولأوفر مصدر رزق حلال لي ولأخويا، والحمد لله في إقبال على الشراء».

وتابع ممدوح: «الشغل لا يؤثر على الدراسة الحمد لله، وأنا بحب الشغل وبحلم يكون عندي محل لبيع الحلويات التركية».





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