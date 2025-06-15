شوبير ينتقد الشحات بعد ما فعله أمام إنتر ميامي

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادا حادا إلى حسين الشحات جناح الاهلي بسبب ما فعله خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: "التغييرات في مباراة الأهلي وإنتر ميامي لم تعجبني، حسين الشحات أخر المباراة في آخر كورة في الماتش كرة مرتدة وكل فرقة أنتر ميامي قدام ودخل منطقة جزاء إنتر ميامي وعلى شماله 3 لاعيبة من الأهلي لو لعبها لواحد منهم يبقى انفراد هو والجون".

وتابع شوبير: "لكن الشحات لا شاط ولا باصى ولا مرر ولا عمل أي حاجة خالص واتكعبل في الكرة وراح واقع".

وأضاف شوبير: "وطاهر لما نزل معرفش يدخل في المباراة، وجراديشار أيضا فأحيانا التغيير مش بيكون له أي لازمة".

وقاد حسين الشحات هجمة مرتدة خطيرة للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من مباراة إنتر ميامي في ظل وجود أربعة من لاعبي الأهلي مقابل ثنائي دفاعي فقط لفريق إنتر ميامي لكنه أضاع الهجمة بشكل غريب.