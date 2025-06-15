محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدارس..شاهد

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد مع إنطلاق أولى أيام ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة ،يرافقه نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عدد من اللجان امتحانات الثانوية العامة.

حيث تفقد لجان مجمع مدارس أبو بكر الصديق ومدرسة الشهيد محمد نجا سعد للاطمئنان على سير الامتحانات وعدم وجود أى شكاوى مع أداء عدد (2923) طالب وطالبة الامتحانات أمام 14 لجنة بالمحافظة، و الاطمئنان على توافر أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات والتنسيق التام بين كافة الجهات لضمان خروج الامتحانات بالمحافظة بالشكل اللائق

حيث بدأت اليوم في مادتي التربية الدينية فترة أولي والتربية الوطنية فترة ثانية بالنظامين القديم والجديد ،وذلك مع تأمين طبى وشرطى .

واطمأن المحافظ على فتح اللجان لاستقبال الطلاب في ميعادها المحدد مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ التباعد الاجتماعي الآمن و اتخاذ كافة الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتنبيه على الطلاب بالضوابط التى أقرتها الوزارة قبل دخول لجان الامتحان.

ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير الأمتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتذليل أي عقبات على الفور ،وتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية ،والعمل على حلها للخروج بأجواء امتحانات هادئة ،و توفير كافة سبل الراحة للطلاب

. وشدد المحافظ على المتابعه المستمرة لتوفير كافة سبل الراحة والاقامة الجيدة للمراقبين مع تخصيص عدد 18 إستراحة حكومية للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات.

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لجاهزية القطاعات الخدمية لأى طارئ والاطمئنان على توافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك

قام اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام بتفقد عدد من شوارع مركز ومدينة النجيلة يرافقه فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة ومتابعه جهود النظافة والتأكيد على بذل مزيد من الجهد و رفع مستوى النظافة ،كذلك العمل على رفع كفاءة الشوارع من دهان للبلدورات وإزالة الأتربة لظهور المدينة بالشكل الحضارى اللائق

كما تم المرور على مستشفى النجيلة المركزى وتفقد جميع الاقسام والاطمئنان على مدى الجاهزية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ،حيث نقل السكرتير العام تحيات وتهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى جميع المرضى والأطباء والعاملين بالمستشفى

وكذلك الشكر لجهود جميع الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين على الانتظام فى العمل

كما أكد سكرتير عام المحافظة على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بأهمية المتابعة ومنع أى تجاوزات أو استغلال في مخالفات مبانى أو تعدى على أراضى الدولة وإزالتها فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه ٠