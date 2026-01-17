قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن هزيمة منتخب مصر من نيجيريا: مش فارفة مركز تالت وللا رابع
كابتن شديد أول بطل خارق بطابع مصري خالص في عمل فني خلال رمضان 2026
لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق
أحمد موسى عن إهدار صلاح ومرموش ضربات جزاء في مباراة نيجيريا: إيه يا جماعة خير
منتخب نيجيريا يحقق البرونزيه والفراعنة تكتفي بالمركز الرابع في أمم إفريقيا بركلات الترجيح
التسجيل في البريد.. 5 فئات لا تستحق السكن البديل للإيجار القديم
حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي
علي شعث: لجنة إدارة غزة فنية وخرجت من حاضنة الشعب الفلسطيني
التوتر بين واشنطن وطهران يتصاعد.. إيران ترد على مزاعم أمريكية وترامب يدعو لتغيير القيادة
التضامن: نتعاون مع النيابة في واقعة اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر بدار رعاية
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: نحن مصممون على ألا تعود الحروب إلى القطاع
الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج لمخالفة التراخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

السرطان
السرطان
حياة عبد العزيز

يُعدّ السرطان من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارًا حول العالم، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق للوقاية منه أو للسيطرة عليه بعد التشخيص.

 ومن بين المعتقدات الشائعة أن التوقف التام عن تناول السكر قد يمنع نمو الخلايا السرطانية عبر حرمانها من مصدر الطاقة.

 لماذا لا يمنع التوقف عن السكر الإصابة بالسرطان؟

قال الدكتور جايش شارما، طبيب الأورام، الخلايا السرطانية بديكتاتور يحكم دولة صغيرة؛ فكما يحتاج الديكتاتور إلى المال للاستمرار في السيطرة، تحتاج الخلايا السرطانية إلى الطاقة للنمو والانقسام، وقد يظن البعض أن قطع المال سيؤدي إلى سقوطه، لكن الواقع أن الديكتاتور يمتلك أدوات بديلة للبقاء.

ووفقا لموقع Hindustan times، وبالمثل، تمتلك الخلايا السرطانية مستقبلات إضافية تمكّنها من امتصاص السكر بكفاءة عالية، وعندما يقل تناول السعرات الحرارية أو يدخل الجسم في حالة جوع، يبدأ في تكسير الدهون والبروتينات للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وهو ما يوفر للخلايا السرطانية مصدرًا مستمرًا للطاقة.

مخاطر الإفراط في استهلاك السكر

رغم أن الامتناع الكامل عن السكر لا يمنع السرطان، فإن الإفراط في تناوله يحمل مخاطر صحية واضحة، من بينها:

 1. دورة السكر – الأنسولين – النمو

يسبب تناول كميات كبيرة من السكر ارتفاعًا حادًا في مستوى الأنسولين، وهو هرمون يحفّز نمو الخلايا وانقسامها، ما قد يساهم في تعزيز نمو الخلايا السرطانية.

2. الدهون الحشوية والالتهاب

تراكم الدهون في منطقة البطن يزيد من الالتهاب المزمن داخل الجسم، وهو عامل رئيسي مرتبط بالعديد من الأمراض، وله تأثير سلبي على تطور السرطان.

3. الفركتوز السائل ودهون الكبد

السكريات السائلة الموجودة في المشروبات الغازية والعصائر المعلبة تساهم في زيادة دهون الكبد، ما يخلق بيئة قد تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

 كيف نستهلك السكر بطريقة أكثر أمانًا؟

يوصي الدكتور شارما باتباع مجموعة من الإرشادات لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالسكر، دون الامتناع التام عنه:

1- ألا تتجاوز كمية السكر المضاف 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

2- بالنسبة للبالغين، يُعد تناول 7 إلى 8 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا حدًا أقصى مقبولًا، بينما يُعتبر 5 إلى 6 ملاعق خيارًا أكثر مثالية.

3- تناول السكر مع الألياف، كما في الفواكه، حيث تُبطئ الألياف امتصاص السكر وتحد من ارتفاع الأنسولين.

4- تجنب السكريات السائلة قدر الإمكان، مع الانتباه إلى أن علبة واحدة من المشروبات الغازية قد تحتوي على 8 إلى 10 ملاعق من السكر.

5- قراءة الملصقات الغذائية بعناية، إذ تحتوي بعض منتجات الأطفال المجففة على نسب سكر تتراوح بين 30 و50%.

6- عدم تناول السكر على معدة فارغة، فتناوله بعد الطعام يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ للأنسولين.

ويؤكد الطبيب أن تناول كوب شاي مُحلّى من حين لآخر لا يمثل خطرًا، لكن الجمع بين الشاي المُحلّى وكميات كبيرة من البسكويت صباحًا قد يكون له تأثيرات صحية ضارة على المدى الطويل.

السرطان اعراض السرطان السكر اضرار السكر اسباب السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى
نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده
هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

لإنقاص الوزن بطريقة صحية.. أطعمة ينصح الخبراء بإدراجها في نظامك الغذائي

أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي
أطعمة تدعم رحلة الوزن الصحي

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد