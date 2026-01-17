هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

يُعدّ السرطان من أخطر الأمراض وأكثرها انتشارًا حول العالم، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق للوقاية منه أو للسيطرة عليه بعد التشخيص.

ومن بين المعتقدات الشائعة أن التوقف التام عن تناول السكر قد يمنع نمو الخلايا السرطانية عبر حرمانها من مصدر الطاقة.

لماذا لا يمنع التوقف عن السكر الإصابة بالسرطان؟

قال الدكتور جايش شارما، طبيب الأورام، الخلايا السرطانية بديكتاتور يحكم دولة صغيرة؛ فكما يحتاج الديكتاتور إلى المال للاستمرار في السيطرة، تحتاج الخلايا السرطانية إلى الطاقة للنمو والانقسام، وقد يظن البعض أن قطع المال سيؤدي إلى سقوطه، لكن الواقع أن الديكتاتور يمتلك أدوات بديلة للبقاء.

ووفقا لموقع Hindustan times، وبالمثل، تمتلك الخلايا السرطانية مستقبلات إضافية تمكّنها من امتصاص السكر بكفاءة عالية، وعندما يقل تناول السعرات الحرارية أو يدخل الجسم في حالة جوع، يبدأ في تكسير الدهون والبروتينات للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وهو ما يوفر للخلايا السرطانية مصدرًا مستمرًا للطاقة.

مخاطر الإفراط في استهلاك السكر

رغم أن الامتناع الكامل عن السكر لا يمنع السرطان، فإن الإفراط في تناوله يحمل مخاطر صحية واضحة، من بينها:

1. دورة السكر – الأنسولين – النمو

يسبب تناول كميات كبيرة من السكر ارتفاعًا حادًا في مستوى الأنسولين، وهو هرمون يحفّز نمو الخلايا وانقسامها، ما قد يساهم في تعزيز نمو الخلايا السرطانية.

2. الدهون الحشوية والالتهاب

تراكم الدهون في منطقة البطن يزيد من الالتهاب المزمن داخل الجسم، وهو عامل رئيسي مرتبط بالعديد من الأمراض، وله تأثير سلبي على تطور السرطان.

3. الفركتوز السائل ودهون الكبد

السكريات السائلة الموجودة في المشروبات الغازية والعصائر المعلبة تساهم في زيادة دهون الكبد، ما يخلق بيئة قد تساعد الخلايا السرطانية على النمو.

كيف نستهلك السكر بطريقة أكثر أمانًا؟

يوصي الدكتور شارما باتباع مجموعة من الإرشادات لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالسكر، دون الامتناع التام عنه:

1- ألا تتجاوز كمية السكر المضاف 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

2- بالنسبة للبالغين، يُعد تناول 7 إلى 8 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا حدًا أقصى مقبولًا، بينما يُعتبر 5 إلى 6 ملاعق خيارًا أكثر مثالية.

3- تناول السكر مع الألياف، كما في الفواكه، حيث تُبطئ الألياف امتصاص السكر وتحد من ارتفاع الأنسولين.

4- تجنب السكريات السائلة قدر الإمكان، مع الانتباه إلى أن علبة واحدة من المشروبات الغازية قد تحتوي على 8 إلى 10 ملاعق من السكر.

5- قراءة الملصقات الغذائية بعناية، إذ تحتوي بعض منتجات الأطفال المجففة على نسب سكر تتراوح بين 30 و50%.

6- عدم تناول السكر على معدة فارغة، فتناوله بعد الطعام يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ للأنسولين.

ويؤكد الطبيب أن تناول كوب شاي مُحلّى من حين لآخر لا يمثل خطرًا، لكن الجمع بين الشاي المُحلّى وكميات كبيرة من البسكويت صباحًا قد يكون له تأثيرات صحية ضارة على المدى الطويل.