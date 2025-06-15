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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق قوي من شوبير على إعلان لاعبي الإسماعيلي الرحيل

الاسماعيلي
الاسماعيلي
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على إعلان عدد من لاعبي الإسماعيلي الرحيل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير: ''كلنا جاملنا النادي عن حب ولكن كفاية''.

وكان قد أنهى نادي الإسماعيلي موسمه الكروي بتغيرات كبيرة في صفوفه، بعدما انتهت علاقة 10 لاعبين بالفريق عقب انتهاء تعاقداتهم رسميًا مع "الدراويش" عقب مواجهة إنبي التي جمعت الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.

انتهت عقود خمسة لاعبين وهم:

  • البوركيني إيريك تراوري
  • هشام محمد
  • محمد نصر
  • عبد الله السعيد
  • عبد الله جمال

وأعلن 5 آخرين رحيلهم عن الفريق عقب نهاية العقود، وهم:

  • أحمد الشيخ
  • أحمد عادل عبد المنعم
  • محمد بيومي
  • محمد حسن
  • عماد حمدي

رحيل هذا العدد من اللاعبين يضع إدارة النادي أمام تحديات كبرى خلال فترة الانتقالات المقبلة لإعادة بناء الفريق وتعويض الغيابات.

 

وأنهى الإسماعيلي مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر بحصد المركز الثالث، بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام. وبموجب هذا الفوز، يحصل الفريق على مكافأة مالية قدرها 2 مليون جنيه.

وجاءت نتائج الجوائز المالية في البطولة على النحو التالي:

  • سيراميكا بطل البطولة: 10 ملايين جنيه
  • البنك الأهلي (الوصيف): 4 ملايين جنيه
  • الإسماعيلي (الثالث): 2 مليون جنيه
  • إنبي (الرابع): 1.5 مليون جنيه

 

موسم صعب وهروب من الهبوط

على صعيد الدوري، أنهى الإسماعيلي مشاركته في دوري Nile ضمن مجموعة تفادي الهبوط، محتلاً المركز قبل الأخير ولم يُغادر الفريق المسابقة، بعد قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، ليضمن استمراره في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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