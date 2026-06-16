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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إعلام عبري : إسرائيل طلبت الاطلاع على الاتفاق بين واشنطن وطهران وقوبل بالرفض

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران
محمود محسن

كشف إعلام إسرائيلي أن إسرائيل طلبت الاطلاع على الاتفاق بين واشنطن وطهران لكن طلبها قوبل بالرفض، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن توجه داخل الإدارة الأمريكية لإجراء تغييرات واسعة في عدد من المناصب الحساسة، تشمل مسؤولين بارزين في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تحفظات على المسار الذي تتبعه الإدارة 

وبحسب ما نقلته صحيفة “إسرائيل اليوم” مصادر أمريكية، فإن ترامب يدرس إجراء تعديلات كبيرة داخل فريقه الحكومي، قد تفضي إلى إقالة عدد من كبار المسؤولين الذين أبدوا تحفظات على المسار الذي تتبعه الإدارة بشأن التفاهمات الجارية مع إيران.

إعلام إسرائيلي إسرائيل طهران المؤسسات الرئيس الأمريكي

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