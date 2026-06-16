الصين تؤكد دعم جهود باكستان لضمان استمرار المفاوضات الأمريكية ـ الإيرانية

أكد مسؤولون صينيون استعداد بلادهم لدعم الجهود الباكستانية الرامية إلى الحفاظ على استمرارية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تعكس تنامي الدورين الصيني والباكستاني في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية ودفع مسار التسوية السياسية.

وجاء الموقف الصيني خلال مباحثات رفيعة المستوى استضافتها العاصمة بكين بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث أشاد الجانب الصيني بالجهود التي تبذلها إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً دعمه لأي مساعٍ تؤدي إلى استمرار الحوار وعدم انقطاع قنوات التفاوض.

وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها باكستان منذ أشهر لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية شهدتها المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت في وقت سابق أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد، مشيرة إلى العمل على مبادرة مشتركة من خمسة بنود تهدف إلى دفع عملية التسوية وتعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال زيارته إلى بكين أن الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والصين تمثل ركناً أساسياً في السياسة الخارجية الباكستانية، مؤكداً استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها الجهود الرامية إلى إنهاء التوترات المرتبطة بالملف الإيراني.

وتؤكد التحركات الأخيرة أن الصين وباكستان تسعيان إلى منع تعثر المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، عبر تشجيع الأطراف على مواصلة الحوار وتغليب الحلول السياسية، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تحديات أمنية ودبلوماسية معقدة تتطلب جهوداً دولية متواصلة للحفاظ على الاستقرار.