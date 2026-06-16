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رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: تفشي فيروس «إيبولا» يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء حول تفشي فيروس إيبولا.

وفي بداية كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات وتضامن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أشقائه من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، معربًا عن تقديره للقيادة في جمهورية بوروندي على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم في هذا التوقيت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تضامن مصر العميق مع الدول الأفريقية الشقيقة المتأثرة بتفشي فيروس إيبولا، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي وخطوط المواجهة الأمامية، الذين يتحملون أعباء جسيمة في ظل ظروف استثنائية وصعبة.

تفشي فيروس "إيبولا" يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ

وأشار إلى أن تفشي فيروس "إيبولا" يؤكد أن الأمن الصحي في أفريقيا لا يتجزأ، ويستلزم استجابة أفريقية موحدة تقودها الدول الأفريقية نفسها، بالتعاون الوثيق بين السلطات الصحية الوطنية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC ومنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء إلى تكثيف الجهود على ثلاثة مستويات رئيسية؛ أولها تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية عبر الحدود، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لاسيما خلال التجمعات العامة والفعاليات الكبرى. وثانيها مواصلة الاتحاد الأفريقي والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC قيادة استجابة قارية فعالة. أما المستوى الثالث، فيتمثل في ضرورة توفير المجتمع الدولي الدعم اللازم لخطة الاستعداد والاستجابة القارية لمواجهة التفشي.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مساهمة مصر السريعة في جهود احتواء المرض، موضحاً أن مصر قامت بإرسال ثلاثة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية والعقاقير المضادة للفيروسات، بما في ذلك مخزونات من عقار "ريمديسيفير"، إلى الدول المتضررة، فضلاً عن الإعداد حالياً لإرسال 10 أطنان إضافية من الشحنات الدوائية المتخصصة.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا الإعداد لإرسال شحنة متخصصة من المستحضرات والمستلزمات الدوائية تزن 30 طنًا إلى المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها Africa CDC .

وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتبادل الخبرات الفنية في مجالات الاستعداد والوقاية، وتعزيز نظم الترصد الوبائي، ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص، مشدداً على أن تحقيق السيادة الصحية للقارة الأفريقية أصبحت ضرورة ملحة وعاجلة.

وفي ختام كلمته، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بخطة الاستجابة والاستعداد المشتركة البالغة قيمتها 518 مليون دولار، داعياً جميع الشركاء إلى ترجمة تعهداتهم إلى التزامات عملية ودعم ملموس.

الدكتور مصطفى مدبولي السيسي تفشي فيروس إيبولا جمهورية بوروندي الأمن الصحي أفريقيا

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