مفاجأة سارة في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني.. ضم 3 لاعبين جدد

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه على فيسبوك عن قائمة الزمالك أمام دريمز.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالزمالك عمر جابر وزيزو وفتوح في التشكيل الأساسي أمام دريمز ولا يوجد عائق طبي أو فني لهم”.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الخميس الماضي ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك أمام دريمز

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا