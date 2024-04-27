بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

شاركت الفنانة لطيفة، في إحياء حفل زفاف لها ليلة أمس الجمعة 26 أبريل، حضره نجوم الفن، وذلك في أول حفل لها بعد وفاة والدتها في بداية عام 2024 الجاري.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، من حفل الزفاف، ظهرت فيه لطيفة وهي ترقص وتغني مع العروسين.

وشهد حفل الزفاف التي شاركت لطيفة فيه، حضور النجوم: (يسرا، نبيلة عبيد، مفيدة شيحة)، وآخرين.

أحدث أعمال لطيفة

في أول مارس الماضي، أطلقت المطربة لطيفة دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

وتقول لطيفة في تصريحات صحفية، فور سماعي للكلمات لمستني بصورة كبيرة، وبكيت بشدة، وقررت أن أغنيه بصوتي، مضيفة أنها قررت أن تكون عوائد الديجيتال من الدعاء عبر كافة وسائل البث صدقة جارية وتخصص لفعل الخير.

وتصدرت لطيفة تريند فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، فور إعلانها عن طرح دعاء "أمي"، إذ ينتظر جمهورها في الوطن العربي عودتها بشغف كبير.

وتعاود لطيفة نشاطها الفني بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، بسبب مرض والدتها، ثم وفاتها، بالإضافة إلى أحداث غزة، إذ تستعد لطرح مجموعة من الأغاني الجديدة التي انتهت من تسجيلها بالفعل قبل وفاة والدتها، ولكنها أجلت طرحها خلال هذه المدة.