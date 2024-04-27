نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

كشف الكاتب الشهير توماس فريدمان في مقاله علي صفحات نيويورك تايمز عن اقتراب ما أسماه بالدبلوماسية الأمريكية لإنهاء الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة وإقامة علاقة جديدة مع المملكة العربية السعودية في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة اليميني بنيامين نتنياهو لديها فرصة حاليا للاختيار بين آمرين إما اجتياح مدينة رفح أو إقامة علاقات دبلوماسية مع الرياض.

وتسأل فريدمان موجهًا حديثه إلي حكومة نتنياهو: “هل تريدون القيام بغزو واسع النطاق لرفح لمحاولة القضاء على حماس -إذا كان ذلك ممكناً- دون تقديم أي استراتيجية خروج إسرائيلية من غزة أو أي أفق سياسي لحل الدولتين مع الفلسطينيين الذين لا تقودهم حماس؟"

تفاقم عزلة إسرائيل العالمية

وأضاف: “إذا سلكت هذا الطريق، لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم عزلة إسرائيل العالمية وسيفرض خلافًا حقيقيًا مع إدارة جو بايدن.”

وأردف قائلًا: “أم تريدون التطبيع مع السعودية، ونشر قوات حفظ سلام عربية في غزة، وتحالفاً أمنياً بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران؟”

وأوضحت نيويورك تايمز أن ذلك يأتي بثمن مختلف، ألا وهو التزام حكومة نتنياهو بالعمل نحو إقامة دولة فلسطينية مع استفادة إسرائيل يعملية دمج أوسع مع تحالف دفاعي أمريكي عربي مشترك.