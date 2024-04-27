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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

أحيت النجمة بلقيس فتحي حفلا بالقاهرة في يوم 16 أبريل من الشهر الجاري، وقد شاركت متابعيها مجموعة من صور الحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت فيها بإطلالة خلابة وساحرة.

 

سعر فستان بلقيس فتحي من حفلها بالقاهرة

وظهرت بلقيس فتحي، وهي ترتدي فستانًا باللون الأسود بتصميم الكب بدون اكمام وبتصميم مميز من الأعلى.

 

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كان فستان بلقيس فتحي من تصميم مصمم الأزياءVersace، وقد وصل سعره إلى 4276 دورلار أمريكي، أي ما يعادل 204,655 جنيهاً مصرياً.

وقامت بلقيس فتحي بترك خصلات شعرها مُنسدلة عبر أكتافها ووجهها بتسريحة تبدو مبللة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واعتمدت بلقيس فتحي على ألوان مكياج ترابية، واختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع وضع الكحل، والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت بلقيس فتحي بمجموعة مميزة ولافتة من الإكسسوارات من نفس ماركة الفستان؛ فقد اختارت قرطين باللون الأسود والذهبي وخواتم واسورة من الألماس.

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
بلقيس فتحي
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