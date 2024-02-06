عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عين الدار.. أقدم الأحياء بالخارجة القديمة ومبنى على الطراز الإسلامي ويضم مساجد أثرية|شاهد

حي عين الدار
حي عين الدار

تحظى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالعديد من الاحياء الاثرية القديمه ومازالت تدب فيها الحياة البشرية حتي وقتنا هذا  ومنها  حي "عين الدار" من الأحياء الأثرية القديمة، ومعظم المباني من الطوب اللبني والشوارع ضيقة ومتعرجة ومسقوفة بخشب الدوم أو النخيل، وكان لكل شارع بوابة تغلق عند حدوث أي عدوان من البدو.

وقد بنيت في القرن العاشر الميلادي على طراز إسلامي، تتوسطها عيون الماء وسميت بعين الدار لوجود عين مياه بها يسمى "عين الدار".

يوجد بالحي عددا من المساجد الأثرية منها  مسجد عين الدار الذي بني حديثا، فضلا عن وجود مسجد عتيق من العصر الأيوبى يسمى "مسجد المحيبس" ولم يتبق منه إلا المئذنة والتي مازالت متواجدة إلى عهدنا هذا، وتعتبر أحد معالم مدينة الخارجة والبالغ طولها أكثر من 20 مترا.
يقول عمر عبد العزيز ، من سكان الحي، إن حي عين الدار توجد به حارة تسمى حارة الأدارسة، وهي إحدى الحارات المتفرعة من منطقة عين الدار القديمة وتربط بين مسجد المحيبس القبلي وبين عين الدار، وتمت تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الأدارسة التى استوطنت مدينة الخارجة سنة 300 هجرية من جهة زهون غربي تونس.

وأضاف أن هناك عدة دروب وحارات أثرية أخرى لأهل الواحات قديما فى العصور الأيوبية، منها مسجد المحيبس، وعلى الرغم من عمليات الإحلال والتجديد التى تمت للمسجد فى عام 2001، إلا أن مئذنته العريقة مازالت كما هى، رغم أنها لا تتبع وزارة الآثار إلى الآن، إلا أن أهالى الحى حافظوا على قيمتها الدينية والتراثية والأثرية إلى وقتنا هذا.

صحة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية للفرق الطبية

وأوضح أن حي عين الدار يعتبر أقدم حي في الخارجة القديمة، وأهم ما يميز الحي مئذنة المحيبس المشيدة من الطوب اللبن على الطراز الأيوبي وتتكون من عدة طوابق يتم صعودها عن طريق سلم دائرى حلزونى من الخشب.

images (6)
images (6)
images (5)
images (5)
images (4)
images (4)
images (3)
images (3)
images (2)
images (2)
إسلامي التشطيبات النهائية التشطيبات الطراز الطراز الاسلامي النهائية منطقة عين مسجد المحيبس مدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد حي عين الدار الأحياء الأثرية القديمة طراز إسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

بشأن الزنفلي.. أحمد حسن يكشف مفأجاة من ودية سموحة والأهلي

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

موضوعات متعلقة

لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية.. وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ الوادي الجديد

ثقافة الوادى الجديد: انطلاق الملتقى الـ15 لفتيات المحافظات الحدودية اليوم

برنامج تدريبي للمعلمين بالوادى الجديد لنشر ثقافة البحث العلمى

صحة الوادي الجديد تنظم دورات تدريبية للفرق الطبية

صحة الوادي الجديد: التعاقد مع 7 أطباء جدد للعمل بمستشفى حميات الخارجة

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

رئاسة مركز الخارجة: عودة المياه بعد إصلاح العطل المفاجيء بمحطة الصرف الرئيسية

محافظ الوادي الجديد يشارك بالمؤتمر التمهيدي لـ "تطبيقات السياحة الصحية"

ترشيحاتنا

صيام 27 رجب الأربعاء أم الخميس؟.. اغتنمه ولا تحرم نفسك من 8 أرزاق

نتمنى طرح شهادات بعائد 30%.. التموين توجه رسالة للمواطنين بشأن الذهب| فيديو

500 ألف جنيه.. مفاجأة غير سارة لتجار الذهب في الصاغة

ضياء السيد: مروان النايب نشط وطموح وأتوقع نجاحه مع الأهلي

جسر ثقافي يربط الشرق بالغرب.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعزز التواصل بين الحضارات

أخبار التكنولوجيا| خطأ قاتل يدمر البطارية.. تحذير لجميع مستخدمي آيفون.. وأفضل موبايل Oppo Reno في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنون الكبير قوي| سبب دخول علاء مرسي المستشفى.. وكيفية الوقاية من مرضه

طلع مقطوع.. عريس هندي يتغيب عن زفافه بسبب الحذاء

بالركل والصفع.. خناقة شوارع بين النواب داخل برلمان المالديف| ماذا حدث؟

الحل من السما.. اكتشاف كوكب جديد صالح للسكن| متى سننتقل إليه؟

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ