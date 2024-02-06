عين الدار.. أقدم الأحياء بالخارجة القديمة ومبنى على الطراز الإسلامي ويضم مساجد أثرية|شاهد

تحظى مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالعديد من الاحياء الاثرية القديمه ومازالت تدب فيها الحياة البشرية حتي وقتنا هذا ومنها حي "عين الدار" من الأحياء الأثرية القديمة، ومعظم المباني من الطوب اللبني والشوارع ضيقة ومتعرجة ومسقوفة بخشب الدوم أو النخيل، وكان لكل شارع بوابة تغلق عند حدوث أي عدوان من البدو.

وقد بنيت في القرن العاشر الميلادي على طراز إسلامي، تتوسطها عيون الماء وسميت بعين الدار لوجود عين مياه بها يسمى "عين الدار".

يوجد بالحي عددا من المساجد الأثرية منها مسجد عين الدار الذي بني حديثا، فضلا عن وجود مسجد عتيق من العصر الأيوبى يسمى "مسجد المحيبس" ولم يتبق منه إلا المئذنة والتي مازالت متواجدة إلى عهدنا هذا، وتعتبر أحد معالم مدينة الخارجة والبالغ طولها أكثر من 20 مترا.

يقول عمر عبد العزيز ، من سكان الحي، إن حي عين الدار توجد به حارة تسمى حارة الأدارسة، وهي إحدى الحارات المتفرعة من منطقة عين الدار القديمة وتربط بين مسجد المحيبس القبلي وبين عين الدار، وتمت تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى عائلة الأدارسة التى استوطنت مدينة الخارجة سنة 300 هجرية من جهة زهون غربي تونس.

وأضاف أن هناك عدة دروب وحارات أثرية أخرى لأهل الواحات قديما فى العصور الأيوبية، منها مسجد المحيبس، وعلى الرغم من عمليات الإحلال والتجديد التى تمت للمسجد فى عام 2001، إلا أن مئذنته العريقة مازالت كما هى، رغم أنها لا تتبع وزارة الآثار إلى الآن، إلا أن أهالى الحى حافظوا على قيمتها الدينية والتراثية والأثرية إلى وقتنا هذا.

وأوضح أن حي عين الدار يعتبر أقدم حي في الخارجة القديمة، وأهم ما يميز الحي مئذنة المحيبس المشيدة من الطوب اللبن على الطراز الأيوبي وتتكون من عدة طوابق يتم صعودها عن طريق سلم دائرى حلزونى من الخشب.

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