انطلاق المرحلة الثانية من "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالوادي الجديد

انطلقت المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالوادي الجديد، ضمن برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.



من جانبه ، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد في تصريحات صحفية له ، بدء مرحلة جديدة من مراحل الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية في الوادي الجديد ، حيث يأتي البرنامج تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، لصقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن.