بمشاركة مصر.. عباس وبلينكن يجريان محادثات بشأن غزة في الرياض

أعلن رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعديد من المسئولين الدوليين سيصلون إلى الرياض هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى الدفع نحو “المصالحة والسلام” في غزة، والتي ستعقد على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بريندي في مؤتمر صحفي بالرياض: "لدينا الآن اللاعبون الرئيسيون في الرياض، ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية نحو المصالحة والسلام"، مضيفًا أن الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات إلى جانب القادة الإقليميين، بما في ذلك رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي وولي عهد عمان ومسئولون بحرينيون.

ولفت بريندي إلى أن وزير الخارجية سامح شكري سيكون هناك لإطلاع المسئولين على جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل أمس، الجمعة، في محاولة لاستئناف الجهود المتوقفة للتوصل إلى هدنة في غزة وتأمين إطلاق سراح الرهائن الـ 133.

وتابع: "هناك الآن قدر من الزخم للمفاوضات بشأن الرهائن، وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار".