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رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يواجه دزيمز الغاني بالزي الأبيض| تفاصيل اجتماع اليوم

صدى البلد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد بابا يارا  الرياضي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وسعد عابدين إداري الفريق، بجانب ممثلي نادي دريمز  وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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