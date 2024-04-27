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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

صدى البلد

أفادت تقارير صحفية اليوم، السبت، بأن إدارة نادي الزمالك تجري محادثات مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لضم الثنائي الفنزويلي إديسون كاستيلو والجنوب أفريقي لوثر سينج خلال فترة الانتقالات الصيفية، على الرغم من إيقاف القيد على الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، يسعى الزمالك بقوة لتعزيز صفوفه بالثنائي المذكور، على الرغم من توقف عملية القيد على الفريق المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة كايزر تشيفز تراقب بدورها موقف الزمالك من قضية القيد، لتحديد مسار اللاعبين في الفترة القادمة، خاصة مع وجود قرار بإيقاف القيد مجددًا بسبب مستحقات اللاعب خالد بوطيب.

في سياق متصل، من المنتظر أن تجتمع إدارة كايزر تشيفز مع اللاعب كاستيلو لمناقشة تجديد عقده حتى عام 2027، في ظل اهتمام عدة أندية أفريقية بالتعاقد معه.

وتأتي هذه التطورات بينما يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، بعد التعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة، وهو ما يجعل الفريق يترقب بفارغ الصبر مستجدات المفاوضات.

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