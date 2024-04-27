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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار رمزية .. رضا حجازي يفتتح معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية|صور

وزير التعليم يفتتح
وزير التعليم يفتتح "معرض منتجات طلاب التعليم الفني"

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية،   بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

ويشارك في المعرض عدد ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

وقد استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الغربية مختلف المنتجات وأعمال الطلاب من الأثاث، حيث ضمت المعروضات حجرات للنوم والأطفال والمكاتب والكراسي.

كما أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الغربية بالمعروضات والأعمال الفنية في جناح الصناعات الزخرفية للتعليم الفني ومعروضات جناح التربية الفنية لأعمال طلاب التعليم العام، مثمنا الجهود المبذولة لتنمية قدرات وإبداعات الطلاب، لتقديم أعمالهم بصورة متميزة، موجها بإطلاق معرض دائم لتسويق منتجات الطلاب وأعمالهم بأسعار مناسبة.

كما شهد الوزير والمحافظ مشروعات طلاب المدارس الفنية التى تخدم البيئة والمجتمع وحرص الوزير على الاستماع إلى شرح الطلاب لمشروعاتهم والتى تضمنت التحكم فى مزلقانات السكك الحديدية أوتوماتيكيا، والتحكم فى الإضاءة بواسطة حلية ضوئية، وقياس مستوى سائل فى خزان مياة، وعصا ذكية لاستخدام المكفوفين، وكرة إطفاء حريق، ووحدة رى تعمل أوتوماتيكيا، ووحدة حريق تعمل أوتوماتيكيا مع حساس دخان، وماكيت حى لمحطة تنقية مياه الشرب، ومجموعة نماذج للبناء والتشطيبات والخرسانة، ونقل وتوزيع القدرة الكهربية، ودائرة الكشف عن تسريب الغاز، ودائرة التحكم فى إنارة الشوارع أوتوماتيكيا، والتحكم فى سرعة محرك، ومشروع تصميم وتنفيذ ثلاجة، ومشروع تصميم وتنفيذ ديب فريزر، ومشروع تصميم وتنفيذ منشار كهربائى، وتصميم جهاز بصمة نيوماتيك، وتصميم نموذج ونش لرفع الاثاث وغيرهم من المشروعات.

والجدير بالذكر أنه يتم التعاون بين مدارس التعليم الفنى وكلية العلوم بطنطا فى استخدام معامل الكلية، وذلك فى إطار تفعيل منهجية البحث العلمى واكتشاف الطلاب الموهوبين والتعرف على كيفية إعداد الأبحاث والتجارب العلمية واكتشاف مهارات البحث العلمى، وذلك للاشتراك فى المعارض الدولية.

معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية
معرض منتجات طلاب التعليم الفني بالغربية

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