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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معاون وزير التموين يتأكد من نسب التخفيض على أسعار السلع الغذائية

صدى البلد

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي بالنزول علي أرض الواقع للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، وذلك خلال جولته في أحد  السلاسل التجارية للإطمئنان على خفض أسعار السلع. 

وأضاف أن التخفضيات علي أسعار زيوت الطعام وصلت إلى ٣٦٪؜ وباقي السلع تفاوت التخفيض بها بين ٣٠٪؜ الي ٣٥٪؜ . 

وأشار كمال إلى أن السكر يتوافر بكل السلاسل التجارية والسوبر ماركت بسعر يتراوح مابين ٣٥ جنيها الي ٣٨ جنيها للكيلو وأسعار الارز تبدأ من ٢٩ جنيها للكيلو والمكرونه تبدآ من ١١ جنيها .

وأكد كمال أن توجيهات وزير التموين والتجاره الداخلية تضمنت التوجية للاجهزة الرقابية والمدريات والادارات التابعة هي المرور الدائم علي كافه الانشطه التجاريه للتأكد من التخفيضات الموجوده علي السلع وجودة السلع المعروضة، منوها بأن التخفيضات بالألبان والجبن تفاوتت مابين ال ١٥ الي ٢٠٪؜ واضاف ان المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى ال ٦ اشهر في اغلب السلع وحث كمال المواطنون علي الاستفادة من نسب التخفيض والتنافسية الموجودة بين السلاسل والمحال التجارية، واكد ان خفض الاسعار جاء بعد الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية والإفراجات الجمركية التي نفذتها الدوله مؤخراً.

وأكد أن التخفيضات علي السلع يأتي متزامن مع التخفيضات علي السلع المعمره مابين ٢٥٪؜ الي ٣٠٪؜ واكد ان الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعات مستمرة مع الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لمراجعة موقف تخفيض الأسعار اولا بأول.

أحمد كمال معاون وزير التموين اتحاد العام للغرف التجارية أسعار زيوت الطعام التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السلع الغذائية

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