عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة وشئون القرآن خلال شهر رمضان

وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد

استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين 5 / 2 / 2024م بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن بالمحافظة خلال شهر رمضان القادم .

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة وشئون القرآن 

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد، حيث تم الاتفاق على عمل مسابقة قرآنية مشتركة بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد بجوائز قدرها (200) ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة . كما تم الاتفاق على فتح مركز جديد لإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة الداخلة بداية من العام الدراسي القادم .

أفضل وقت لصلاة الضحى.. اغتنمها الآن

نائب رئيس جامعة المنصورة يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بالدقهلية

رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج التثقيفي بالجيزة

في إطار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم، نظمت مديرية أوقاف الجيزة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بمسجد موسى بن نصير بالجيزة، قاموا خلالها بزيارة متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بالقاهرة، وسفاري بارك بمطار إمبابة، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للطفل، بحضور الواعظة/ جيهان ياسين، الواعظة المعتمدة بأوقاف الجيزة.
وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.
كما تم تكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

الأوقاف وزير الاوقاف محافظ الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة القران الكريم شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

الحكومة تنشر أسعار الدولار والذهب اليوم

أول تعليق من شوبير على ضم الأهلي لـ محمود الزنفلي

موضوعات متعلقة

أفضل وقت لصلاة الضحى.. اغتنمها الآن

نائب رئيس جامعة المنصورة يفتتح دورة اللغة العربية للأئمة المتميزين بالدقهلية

«جبر الخواطر وأثره في المجتمع».. نص خطبة الجمعة المقبلة

تخلص من ذنوبك بهاتين الركعتين.. الإفتاء تنصح بالمواظبة عليهما

معجزة راسخة في وجدان الأمة.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

هل يجوز أداء ركعتين بعد كل صلاة بنية قضاء الفوائت.. الإفتاء توضح

هل يجوز قضاء سنة الفجر القبلية حال فواتها .. أمين الإفتاء يجيب

الأوقاف: أكثر من 108 آلاف حلقة تحفيظ قرآن للنشء خلال أسبوعين

ترشيحاتنا

لحظة انتظارها لدخول غزة .. الاحتلال يصيب قافلة أغذية لـ الأونروا

بعد القبض علي امبراطور الذهب ..ضبط 8 أشخاص لحيازتهم سبائك ذهب وفضة

رئيس الشيوخ يطالب الحكومة بالتركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي

بمناسبة عيد الشرطة.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لأسر الشهداء | صور

وزير الأوقاف يشيد بقوة تدريبات طلبة كلية الشرطة | صور

أرخص موبايلين سامسونج في مصر .. للشباب بأسعار مناسبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافقته زوجته الفنانة الشهيرة .. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

بكوبين دقيق .. طريقة عمل الدونات

فيديو

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ