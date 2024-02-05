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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل وقت لصلاة الضحى.. اغتنمها الآن

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول- صلى الله عليه وسلم- عليها، ورغب فيها.

وأضاف "شلبي" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال، مضمونه: " هل صلاة الضحى لها قضاء إذا فات وقتها؟"، أن صلاة الضحى وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس ب20 دقيقة إلى قبل صلاة الظهر ب10 دقائق، منوها أن المسلم يجوز له صلاتها إذا خرجت عن هذا الوقت.

وأوضح أمين الفتوى أن صلاة الضحى أقلها ركعتين، ومتوسطها 4 ركعات، وغالبها 12 ركعة، لافتا إلى أن من الأفضل صلاتها في وقتها المحدد.

حكم صلاة الضحى وفضلها

صلاة الضحى تؤدى بعد طلوع الشمس بنحو 20 دقيقة إلى قبيل الظهر، وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وفضلها تعد صدقة عن مفاصل الجسم البالغة نحو 360 مفصلا.. ويرصد «صدى البلد» آراء العلماء في هذه الصلاة.

قال الدكتور يسري جبر من علماء الأزهر الشريف، إن صلاة الضحى سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبدأ بعد الشروق بنحو 20 دقيقة وتنتهي قبيل الظهر ب30 دقيقة.

 

أقل عدد لركعات صلاة الضحى

وأضاف أن أقل عدد لصلاة الضحى ركعتان فقد روى مسلم (720) من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى»، وروى البخاري (1981)، ومسلم (721) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

وتابع: وأما أكثر عدد لصلاة الضحى فلم يرد نص في تحديد ذلك، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه صلى الضحى أربعا، وقد يزيد على تلك الأربع ركعات، وثبت عنه أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم (719) أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ؟، قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء»، وروى مسلم (336) عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله، فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى».

وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في أكثر عدد لصلاة الضحى، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

 

واستطرد: ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة»، ورجح العالم الأزهري، مذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات.
 

صلاة الضحى حكم صلاة الضحى أفضل وقت لصلاة الضحى

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