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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضمن احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر.. كريم كوچك يقدم فقرات أوبريت ملحمة العبور

كريم كوجك
كريم كوجك
تقى الجيزاوي

يشارك الإعلامي والفنان كريم كوچك، في احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ينظمها البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويقدم خلالها أوبريت “ملحمة العبور” يوم الخميس المقبل على مسرح البالون بالعجوزة.

تقام احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

يشارك "كوچك" في أوبريت ملحمة العبور ويتولى تقديم فقراته وربطها ببعضها البعض.

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمد الحلو سيشارك بأوبريت ملحمة العبور ويقدم مجموعة من أفضل أغانيه المحببه لدى الجمهور.

كان الفنان تامر عبدالمنعم قد أتم اتفاقه مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت ملحمة العبور.

ويقدم صلاح الشرنوبي خلال الأوبريت مقطوعات موسيقية من كلمات عبدالسلام أمين، أحمد فؤاد نجم، إيهاب حجاج الباي ومحمد القصاص.

كريم كوچك تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة

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