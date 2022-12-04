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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم كوجك: مخترق حسابي على فيس بوك طلب من الفنانات صورا خاصة

الإعلامي كريم كوجك
الإعلامي كريم كوجك

قال الإعلامي كريم كوجك؛ إن حسابه على فيسبوك تم اختراقه أمس، وظهر الموضوع من خلال رسائل إلى اصدقائه وأصحاب شركات إنتاج، وطلب منهم رقم الهاتف، ثم طلب منهم إرسال له رسالة بكود وقام بالفعل بإرسال الكود له بعدما أكد له أن لديه مشكلة خاصة بهاتفه وحساباته.

أضاف كريم كوجك خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار الفضائية مع الإعلامي محمد الباز؛ أن هاتفه لم يتوقف عن الاتصال بسبب أن أصدقائه، وخاصة الفنانات ظنوا أنه قام بالاتصال بهم ومراسلتهم على أساس اختيارهم في مسلسلات وأعمال فنية، ويطلب منهم صورا خاصة.

أوضح كوجك أن المحتال قام بالتواصل مع أصدقاء له في أمريكا وطلب منهم مساعدات وأموال على سبيل السلف بآلاف الدولارات وطلبوا أرقام الحسابات.

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