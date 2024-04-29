عشرات القتـ لى والجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، استشهاد 15 مواطنا وأصيب آخرون، مساء الأحد، في غارة لـ الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وأضافت الوطالة، أنه تم استشهاد 6 مواطنين أيضا إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات يؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

كما استشهد 5 مواطنين اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت هيئة الدفاع المدني في غزة، إنه هناك عدد من المفقودين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً لعائلة حجازي في حي الصبرة بمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة إن طواقم الدفاع المدني بمحافظة رفح تعاملت مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان نتج عنها عدد من الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الانقاض.