لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية.. وزير التنمية المحلية يستقبل محافظ الوادي الجديد

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية والتنموية المنفذة بالمحافظة.

حيثُ استعرض الطرفان في مستهل الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة، وأشار الزملوط إلى المتابعة الدورية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال، وأشار آمنة لأهمية استمرار المتابعة وتسليم المقار للمديريات الخدمية وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة.

كما شهد اللقاء مناقشة تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعي التي تستهدف توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة.

وتطرق لجهود المحافظة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة بالمدن والقرى، تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بشأن إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وأوضح المحافظ استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها بكل حسم.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؛ لتحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء المحافظة.