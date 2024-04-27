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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 144.8 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات

المبادرات الرئاسية
المبادرات الرئاسية

نجحت وزارة  الصحة والسكان فى بلورة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بقطاع الصحة على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهاته فى هذا القطاع الهام والحيوى من خلال رؤى وأفكار غير مسبوقة استهدفت فى المقام الأول نقل المجتمع الصحى في مصر نقلة نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو خلق مجتمع صحى قوى سليم خال من الأمراض والقضاء على الأمراض المزمنة سواء بالنسبة للأجيال الحالية أو الأجيال القادمة لأن تطوير المنظومة الصحية وإصلاحها يعتبر الركيزة الأساسية لعصر النهضة في التقدم والرقى والازدهار.

وقامت وزارة الصحة والسكان برسم وتخطيط السياسة العامة للوزارة ومتابعاتها خاصة فى جميع المنشآت الصحية ومراقبتها واعتمادها حتى تطابق المعايير العالمية فى الجودة من أجل توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد الشعب المصرى وقناعته بأن هذا القطاع الحيوى يعتبر ركيزة أساسية ومهمة من ركائز الأمن القومى المصرى وهو ما كان له عظيم الأثر فى حثه على الاهتمام به والعمل على الارتقاء به واعتماد خريطة شاملة له فى ظل الإنجازات التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وعلى وجه الخصوص فى القطاع الصحى فنجده قد اتخذ إصلاحات شاملة وخطوات إيجابية للنهوض بالقطاع الصحى في جميع قرى ونجوع ومدن مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 1214 مشروعًا قوميًا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة تتخطى 144.8  مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 810  مشروعًا، وجار العمل بـ  404 مشروعًا تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة)، وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسية، وجاء توزيع المشروعات على الـ محافظات الأقاليم السبع (336 مشروعًا بـ إقليم إقليم القاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بإقليم جنوب الصعيد، و239 مشروعًا بإقليم مدن القناة، و115 مشروعات بإقليم الدلتا، و86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية،83  مشروعًا بإقليم شمال الصعيد، و33 مشروعًا بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى36 مشروع أخر)، ومن المتوقع الانتهاء من 20 مشروعًا بـ 11 محافظة خلال الـ 8 أشهرالقادمة، بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرًا يشمل (1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة، و96 غرفة عمليات)، كما أنه خلال 2025 - 2026 من المتوقع الانتهاء من 54 مشروعًا بـ  24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه، وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرًا، يشمل (6414 سري إقامة، و2215 سرير عناية، و1405 ماكينة غسيل كلوي، و959 حضانة، و313 غرفة عمليات.
 

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