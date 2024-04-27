حرية كاذبة وديمقراطية زائفة.. مقتدى الصدر يعلق على تظاهرات الجامعات الأمريكية

علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، على الاحتجاجات الطلابية المنتشرة منذ أيام في عدد من الجامعات الأمريكية، والتي تدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة.

وقال الصدر في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إن “طلاب جامعات أمريكا نساءً ورجالاً تحت وطأة الديمقراطية الزائفة للحكومة الأمريكية، وتحت عنف الحرية الكاذبة لتلك الحكومة المتهالكة”.

وأضاف أنه "بعد أن اُستعمل الإسلام من بعض المتشددين من مدعي الانتماء إليه فقتلوا وذبحوا وتسلطوا على الرقاب. اليوم انكشف قناع جديد كان مُغطى بعسل الديمقراطية وشهد الحرية، ليذوق الجامعيون في أمريكا مرارة ذلك العسل المسموم".

وأشار مقتدى الصدر إلى أنه “اليوم نحن ننادي بالكف عن قمع الأصوات المنادية بالسلام والحرية ووقف المجازر والإرهاب”، مستطردًا “فصوت الجامعات الأمريكية المنادية...صوتنا، وكل من يحاول إسكات ذلك الصوت الصادر في أي من بقاع العالم إنما هو حيوان ووحش كاسر لا رحمة في قاموسه، ولا حرية إلا وفق شهواته ولا ديمقراطية إلا مخاطة على قدر أريكته وحكمه”.

ووجه الصدر رسالة قال فيها: "فكفوا أيديكم عن شعوبكم وإلا حانت نهايتكم وانتخاباتكم... وانكشف زيفكم وانهارت أكاذيبكم ولن تنطلي مجدداً على أي أحد على الإطلاق"، حسب زعمه.

وأكد الزعيم العراقي في منشوره على أنه “من الآن فصاعداً لن يكون العالم قرية تحت إمرتكم أيها المستعمرون الغزاة، وستتهاوى غطرستكم كما يتهاوى بيت العنكبوت، فقد ارتفع صوت المستضعفين ولن ينخفض”.