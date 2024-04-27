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أخبار البلد

تأثير التغيرات المناخية على نمو وإنتشار الحشائش .. دورة تدريبية بالمركزي لبحوث الحشائش

صدى البلد

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان تأثير التغيرات المناخية على نمو وإنتشار الحشائش وتحت إشراف  الأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية  والدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمقر المعمل بالجيزة خلال الفترة من 28 أبريل حتى 1 مايو 2024. 

وفي هذا السياق قال الدكتور عبدة عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش ان هذه الدورة تهدف إلى تعظيم الدور الإرشادي في رفع درجة الوعى الخاصة بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها والحد من مسبباتها مع بحث تأثيراتها المختلفة على إنتشار الحشائش وكفاءة مبيداتها صرح بذلك  الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل.

وأضاف  مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، أن هذه الدورة تهدف لتدريب عدد 25 متدرب من الباحثين بالمركز والمهندسين الزراعيين بوزارة الزراعة.

 ومن جانبه قال الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب بأن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2023/ 2024  وسوف تتناول موضوعات عدة أهمها التغيرات المناخية وتأثيرها على الانتاج الزراعى وعلى إنتشار الحشائش والمعشبات وكيفية عمل حصر للحشائش فى الحقول والمحافظات و تأثير الحشائش على الاستهلاك المائي والعناصر الغذائية وعلاقة ذلك بالتغيرات المناخية وأخطر الحشائش في مصر والعالم وكيفية التغلب على اثار التغيرات المناخية وفحص بذور الحشائش في المستوردات النباتية ودوره فى حماية البلاد من دخول الحشائش الغازية.

واضاف دكتور عمران بأن هذه الدورة سيحاضر فيها نخبة الباحثين بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

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